Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu yaralandı

Alınan bilgiye göre, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Balıkçıl Mahallesi kesiminde meydana gelen kazada, 60 DB 770 plakalı otomobili ile Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru ilerleyen L.E., henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü anne L.E. ve oğlu M.E.E. yaralandı.

Suya düşen araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralı anne ve oğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Murat Sürücü