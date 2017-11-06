Diğer
Kategoriler

Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada anne ile çocuğu yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu yaralandı

06 Kasım 2017 10:32

Alınan bilgiye göre, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Balıkçıl Mahallesi kesiminde meydana gelen kazada, 60 DB 770 plakalı otomobili ile Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru ilerleyen L.E., henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü anne L.E. ve oğlu M.E.E. yaralandı.

Suya düşen araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralı anne ve oğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Murat Sürücü

Etiketler: kaza, otomobil, Sulama kanalı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç