Otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi Konya-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinden, Konya istikametine seyir halinde olan Fatih Batuhan U. (23) idaresindeki 42 ACA 633 plakalı otomobil, Konya-Isparta yolunun 17'nci kilometresinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle araçta bulunan yolcu Mustafa Asım Ertürk ile araç sürücüsü Fatih Batuhan U. araçtan fırlayarak yol kenarına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yerde yattığını fark etmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yolcu Mustafa Asım Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Fatih Batuhan U. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih Batuhan U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası başka yaralının olma ihtimaline karşı ekipler şarampole inerek yaralı aradı.

Kazayı görerek yardım için olay yerine gelen Mustafa S. “Biz Konya'dan geliyorduk Beyşehir'e gidiyorduk. Burada arabalar duruyordu. Bu ölen kişinin yanına geldik, başka biri var mı diye aramaya başladık, orada birini daha bulduk. Onun yanına vardık oda kafasından yaralıydı” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin

