Diğer
Kategoriler

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

23 Ekim 2016 07:56
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 1.kilometresi Toparmut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BKA 46 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce taklalar attı, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarındaki levha ve direğe çarparak şarampole devrildi. Bu sırada otomobilin camından fırlayan Ali Erdoğan olay yerinde hayatını kaybederken, Hacı Mehmet P. ise ağır yaralandı.

Yaralı Parsil, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Erdoğan’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Etiketler: Konya, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!