Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun 1.kilometresi Toparmut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BKA 46 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce taklalar attı, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarındaki levha ve direğe çarparak şarampole devrildi. Bu sırada otomobilin camından fırlayan Ali Erdoğan olay yerinde hayatını kaybederken, Hacı Mehmet P. ise ağır yaralandı.

Yaralı Parsil, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Erdoğan’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.