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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

30 Kasım 2016 22:53

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı - Karasu Yolu Sinanoğlu mevkiinde 26 yaşındaki Enes Karataş idaresindeki 34 LZ 0327 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında tarlaya uçtu. Takla atan otomobil ters durabildi. Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan sürücü Enes Karataş, annesi Hatice Karataş, babası Ali Karataş’a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Karataş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: kaza


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