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Otomobil takla attı: 1 ölü...

Otomobil takla attı: 1 ölü...
Otomobil takla attı: 1 ölü...

Adıyaman’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Paşa Mezrası Köy yolunda Adıyaman istikametinden Paşa Mezrası istikametine giden Alican Ulaş yönetimindeki 02 HF 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Ahmet Arslantaş 

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