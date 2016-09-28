Edinilen bilgiye göre, Kamber Yorulmaz idaresinde 06 PRB 60 plakalı otomobil, merkeze bağlı Büyük Kavaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Kamber Yorulmaz ile otomobilde bulunan Fatma Yorulmaz ve 1 yaşındaki D.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Cihan Kizir