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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

28 Eylül 2016 16:33

Edinilen bilgiye göre, Kamber Yorulmaz idaresinde 06 PRB 60 plakalı otomobil, merkeze bağlı Büyük Kavaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Kamber Yorulmaz ile otomobilde bulunan Fatma Yorulmaz ve 1 yaşındaki D.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, otomobil, takla attı


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