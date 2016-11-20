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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Bolu’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

20 Kasım 2016 21:57

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolunda bulunan Yurdaer Otel’in karşısında meydana geldi. A.S. yönetimindeki 14 AT 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak defalarca takla atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 2 kadın dışarıya savruldu. Kazada yaralanan sürücü A.S. ve ismi belirlenemeyen 2 kadına ilk müdahale, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, otomobil, takla


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