Alınan bilgine göre kaza, sabah saatlerinde Van-Özalp karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 ET 038 plakalı otomobilin takla atması sonucu S.Y. (47), R.Y. (40), M.Y., F.Y. ve B.Y. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.