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Otomobil takla attı: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı...

Otomobil takla attı: 5 yaralı

06 Ocak 2018 18:25

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Süleyman Demir (48) yönetimindeki 06 EDF 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Süleyman Demir (48) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Döne Demir (72), Gülender Demir (43), Ali Demir (46) ve Duran Demir (50) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu ve Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

 

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