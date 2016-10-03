Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Sarım (28) idaresindeki 58 AE 764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konakpınar mevkiinde tarlaya uçtu. Kazada sürücü Sarım ile birlikte Alaaddin Alğan (42) yaralanırken, Aydın Güler (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulansla önce Gürün Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Güler'in cenazesi Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Kayacı