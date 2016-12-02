Diğer
Kategoriler

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

02 Aralık 2016 19:17

Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Akhisar yolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akhisar istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Şevket Keser yönetimindeki 20 ACD 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Kazada otomobil sürücüsü Keser ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cemal Işık, Arzu Işık, Muhammet Işık, Yeliz Işık ve Ümit Can Işık yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli’deki Devlet ve Özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 11 yaşındaki Ümit Can Işık tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. 

Behzat Akcan

Etiketler: manisa, otomobil, tarlaya uçma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç