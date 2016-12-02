Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Akhisar yolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akhisar istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Şevket Keser yönetimindeki 20 ACD 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Keser ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cemal Işık, Arzu Işık, Muhammet Işık, Yeliz Işık ve Ümit Can Işık yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli’deki Devlet ve Özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 11 yaşındaki Ümit Can Işık tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Behzat Akcan