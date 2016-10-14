Kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir-Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Ş. (64) idaresindeki 01 JP 795 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fikriye S. (64), Arzu K. (35) ve Yasin A. (19) yaralandı. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül