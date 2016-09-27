Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Yeniceköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Yasemin Seher Y. (37) yönetimindeki 16 BC 395 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağındaki tarlaya uçtu. Ağaca çarparak duran özel otomobil yan döndü. Kaza sonucu sol tekeri kopan özel otomobilde yaralanan sürücüyü, vatandaşlar araçtan çıkardı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.

Aynı yerde yaklaşık bir hafta önce de aynı şekilde bir kazanın meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, karayolları yetkililerinden yol kenarına bariyer koymalarını istediler. Yolun asfaltlanmasının ardından yolun fazlasıyla yükseldiğini belirten vatandaşlar, yükseklik nedeniyle en ufak bir dikkatsizlik yüzünden araçların yoldan çıkabildiğini ifade ettiler.

Salih Bakıcı