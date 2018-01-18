Diğer
Kategoriler

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki ikisi ağır 4 genç yaralandı.

Otomobil tıra arkadan çarptı: 2si ağır 4 yaralı

18 Ocak 2018 00:34

Kaza, 22.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahri B. idaresindeki 34 FV 9497 plakalı tır seyir halindeyken, Olgun Ç. idaresindeki 34 VON 97 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Olgun Ç. , Zafer A. Ufuk E. ve Mete K. yaralandı. Yaralılardan bazıları araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışanları araç içerisinden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralılar Derince Eğitim Araştırma ve Seka Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazada yaralanan Ufuk E. ve Zafer A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yanda görgü tanıkları otomobilin aşırı süratli olduğunu iddia etti. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Uğur Konuk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç