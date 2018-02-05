Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne dönüş alan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tıra, Zeynal Dikici yönetimindeki 63 HL 071 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonrası otomobil sürücüsü Zeynal Dikici ile otomobilde bulunan Güller Kaz, Zeynep Dikici, Rachida Dikici ve Hasan Ali Dikici yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Dikici, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.