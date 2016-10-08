Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 21. kilometresi Bayramgazi köyü çıkışında meydana geldi. Ferdi Muçu idaresindeki 81 BU 004 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selahattin B.'nin kullandığı 07 FPP 87 plakalı TIR’ın altına girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Aladdin Öztaş hayatını kaybederken, Neriman Öztürk ile Gülüzar Muçu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından TIR şoförü Selahattin B. gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Aladdin Öztaş’ın Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökten Ceylan

