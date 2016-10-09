Diğer
Kategoriler

Otomobil TIR’la çarpıştı: 3 yaralı

Eskişehir’de, otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası 80 metre sürüklenerek alev alan otomobili ise vatandaşlar söndürerek, yaralıları araç içerisinden çıkarttı.

Otomobil TIRla çarpıştı: 3 yaralı

09 Ekim 2016 12:23

Edinilen bilgiye göre, Veli Fırat A. idaresindeki 26 FD 676 plakalı otomobil ile Cemal S. idaresindeki 31 KMD 89 plakalı TIR, Eskişehir Çevreyolu Kartal Kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra alev alan otomobili çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürdü. Vatandaşlar, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Veli Fırat A. ile yolcular Emre S. ve Durmuş K.’yı da araç içerisinden çıkartarak yol kenarına aldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları tarafından kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ve Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan çevre yolunda seyir halinde olan 26 KA 898 plakalı bir başka otomobil de, kaza esnasında araçlardan yola fırlayan stepne lastiğe çarparak maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Etiketler: eskişehir, kaza, otomobil, TIR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!