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Otomobil Tohma Çayı'na düştü: 1 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde köprüden Tohma Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


20 Ekim 2016 11:21

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi'nde yaşanan kazada, Ercan Özdemir yönetimindeki 21 GS 467 plakalı otomobil Gökyar Köprüsü'nden Tohma Çayı'na düştü. Sabah erken saatlerde yaşanan kaza sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilirken sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çaya düşen araç içerisinde bulunan sürücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekiplerince çıkartılarak otopsi için Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çaya düşen araç çekici yardımı ile sudan çıkartılırken bölgede daha önce de bariyerin olmaması nedeniyle benzeri kazalar yaşanmıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler: Otomobil Tohma Çayı


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