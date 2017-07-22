Otomobil trafik ışıklarına çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Belh Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir T.(43) idaresindeki 42 CZK 88 plakalı otomobil, Galericiler sitesi istikametinden merkez istikametine seyir halindeyken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kavşak üzerindeki trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçta bulunan sürücü Bekir T. ve Recep İ.'yi (45) ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Bekir T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin