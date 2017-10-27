Otomobil traktörden ayrılan römorka çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa T. idaresindeki 63 KL 077 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktörden ayrılan römorka arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mustafa ile yanında bulunan Şükrü, Metin T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.