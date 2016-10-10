Edinilen bilgiye göre, kaza Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri karayolları yakınlarında meydana geldi. Bozüyük istikametine gitmekte olan Aygün C. (23) idaresindeki otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Mehmet U. (59) idaresindeki 11 EL 477 plakalı traktörün kasasına çarptı. Kazada traktör kasası devrilirken, kasada yolcu olarak bulunan Emine U. (47) kasanın altında kalarak ağır yaralandı. Emine U., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk olarak Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edilen Emine U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza hakkında soruşturma sürüyor.

İsmet Cep