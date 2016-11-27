Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Akkuş (29) idaresindeki 64 LU 093 plakalı otomobil, Çıtak’tan Çivril’e pancar getiren Yaşar Orhan idaresindeki traktöre, Denizli-Çivril karayolunun Kocakaya Kavşağı'nda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Oskay Durkan (26) araçta sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Süleyman Akkuş, olay yerine çağrılan ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oskay Durkan ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, Çivril Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Oskay Durkan’ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Süleyman Akkuş ve traktör sürücüsü Yaşar Orhan’ın ayakta tedavi edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle Denizli-Çivril karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, yapılan temizlik ve araçların çekilmesinden sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu