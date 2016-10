Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İncilikaya Mahallesi Etbalık Kurumu rampasına seyir halinde bulunan Burhan C. idaresindeki 27 E 2341 idaresindeki plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek, sürücüsü henüz belirlenemeyen 79 AP 743 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanarak, Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Traktör sürücüsünün de yer aldığı yaralılar arasında 2 imamın bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Burhan C, kazaya yolun neden olduğunu söyledi. Yolun kaygan olduğunu savunan Burhan C, “Aşağıdan geliyordum. Bir anda araç kontrolden çıktı. Kaymaya başladı. Mızrak gibi kayıp, traktöre çarptı” diyerek kazayı anlattı.

Kendisinin imam olduğunu belirten Burhan C, biri imam 2 arkadaşının daha kazada yaralandığını ifade etti.

Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Mehmet Bulut - Serhat Demir