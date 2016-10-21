Diğer
Kategoriler

Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Gaziantep'te karşı istikametlerden gelen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada aralarında imamların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

21 Ekim 2016 18:17

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İncilikaya Mahallesi Etbalık Kurumu rampasına seyir halinde bulunan Burhan C. idaresindeki 27 E 2341 idaresindeki plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek, sürücüsü henüz belirlenemeyen 79 AP 743 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanarak, Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Traktör sürücüsünün de yer aldığı yaralılar arasında 2 imamın bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Burhan C, kazaya yolun neden olduğunu söyledi. Yolun kaygan olduğunu savunan Burhan C, “Aşağıdan geliyordum. Bir anda araç kontrolden çıktı. Kaymaya başladı. Mızrak gibi kayıp, traktöre çarptı” diyerek kazayı anlattı.

Kendisinin imam olduğunu belirten Burhan C, biri imam 2 arkadaşının daha kazada yaralandığını ifade etti.
Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. 

Mehmet Bulut - Serhat Demir

Etiketler: 4 kişi yaralandı, Gaziantep, otomobil ile traktör çarpıştı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!