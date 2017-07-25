Otomobil Traktöre çarptı

Kaza, Pazartesi gece saat 21.30 sıralarında Saray ilçesi Yuvalı Mahallesi yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Saray'dan Yuvalı Mahallesine gitmekte olan Suat Yüksel idaresinde ki 59 RK 513 Plakalı otomobil Ahmet Merdin idaresinde ki 59 RD 329 Plakalı saman yüklü traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Suat Yüksel yaralanırken otomobilde bulunan diğer 4 kişi kazayı herhangi bir yara almadan atlattı. Yaralı sürücü otomobilde bulunanlar ve traktör sürücüsünün ihbarıyla olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerini terk ederek Yuvalı Mahallesinde ki evine giden traktör sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından evinden alınırken fenni muayenesi ve mali zorunluluk sigortası olmadığı tespit edilen traktör Jandarma Trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından yeddi emin otoparkına çekildi.

Kazayla ilgi Jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Fatih Kıray

