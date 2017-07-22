Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Gökçe köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Osman Akyıldız yönetimindeki 06 S 8735 plakalı otomobil, aynı istikametten kavşağa dönmeye çalışan Ömer Toklu yönetimindeki 19 EE 010 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktör ters dönerken her iki sürücü ile Nalan Korkut, Muhammet Yiğit, Emir Tura, Elfida Korkut yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Serkan Şansever