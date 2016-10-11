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Otomobil traktörle çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


11 Ekim 2016 16:53

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Fedai Söylemez yönetimindeki 55 BB 586 plakalı araç yolda seyir halindeyken, Baktat tesisleri kavşağına yaklaştığı sırada aynı yönde seyir halinde olan Musa Coşarderelioğlu yönetimindeki 19 SB 211 plakalı traktöre çarptı. Kaza otomobil sürücüsü Fedai Sönmez yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla ayakta tedavi edilen sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Serkan Şansever
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Etiketler: otomobil, traktör


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