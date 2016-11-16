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Otomobil tramvay hattına düştü: 1 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin demir korkuluklara çarparak tramvay hattına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil tramvay hattına düştü: 1 yaralı

16 Kasım 2016 09:50
Otomobil tramvay hattına düştü: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ç. yönetimindeki 42 FAF 30 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak tramvay hattına düştü. Otomobilin hatta düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları sürücüyü ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Mustafa Beşer
KONYA 


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