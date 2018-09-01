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Otomobil tur otobüsüne çarptı: 5 yaralı

Muğla’nın Ula ilçesinde, otomobilin dinlenme tesisine dönüş yapan tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil tur otobüsüne çarptı: 5 yaralı

01 Eylül 2018 21:13

Kaza, akşam saatlerinde Ula’nın Gökova Mahallesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fethiye istikametine gitmekte olan 45 ZC 2723 plakalı tur otobüsü, yolun gidiş istikametine göre solunda bulunan dinlenme tesislerine girmek üzereyken karşı istikametten gelen 34 PV 0576 plakalı hususi otomobille çarpıştı. Otomobilin aşırı hız yaptığı iddia edilen kazada sonrasında turistleri taşıyan otobüste herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. 

Kazada otomobilde bulunan Nur Banu Dalman (22), Fatma Dalman (43), Hasan Dalman, İbrahim Dalman ve Fatih Cebeci (26) yaralandı. Tedavileri için Muğla'da bulunan hastanelere sevk edilen yaralılardan Fatma Dalman ve Hasan Dalman’ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.  

Bekir Tosun

 

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