Konya BMW/M Power üyeleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısını kınamak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yaklaşık 40 araçlık konvoyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gelen topluluk üyeleri polislere desteklerini ileterek, tatlı ikram etti. Grup adına konuşan topluluk başkanı Samet Betimen, hain terör saldırısını protesto etmek ve emniyet güçlerinin yanında olduğunu göstermek amacıyla toplandıklarını söyledi. Betimen, İstanbul’da yaşanan bu kalleş saldırıda şehit olan vatansever polislerine Allah’tan rahmet dileyerek, bu vatanın ezanını kimsenin susturamayacağını ve toprağını kimsenin bölemeyeceğini dile getirdi. Betimen, dünyanın hiçbir yerinde bombalar patlatılarak polis ve asker şehit edilerek barış istiyoruz diyen şerefsiz hain bir topluluk yoktur diyerek, “Bugün Türk bayrağını yakarak, vatanımıza göz dikerek, polisimize ateş ederek mutlu olacağını sanan gafillere üç kelimelik mesajımız var. Unutmam, unutturmam, affetmem” şeklinde konuştu.