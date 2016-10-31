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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

31 Ekim 2016 12:37

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu Adıyaman Havalimanı yakınlarında Osman Doğan idaresindeki 02 KF 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Osman Doğan ile yanında bulunan Mehmet Ali Kızılay ambulansa alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalelerinin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçurumdaki otomobil ise jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından vinçle çekilerek oto parka götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kaza


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