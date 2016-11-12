Alınan bilgiye göre, vatani göreni yaparak terhis olan Abdulkadir Özateş ve yakınlarını taşıyan Fehmi Sarıkaya yönetimindeki 47 DD 093 plakalı araç, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada Abdulkadir Özateş (24) ile amcası Enver Özateş (66) ve yengesi Sabahat Özateş (64) hayatını kaybederken, kuzeni Muhittin Özateş ile Fehmi Sarıkaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.