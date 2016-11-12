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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında vatani görevini yaparak terhis olan genç ile aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

12 Kasım 2016 12:14

Alınan bilgiye göre, vatani göreni yaparak terhis olan Abdulkadir Özateş ve yakınlarını taşıyan Fehmi Sarıkaya yönetimindeki 47 DD 093 plakalı araç, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada Abdulkadir Özateş (24) ile amcası Enver Özateş (66) ve yengesi Sabahat Özateş (64) hayatını kaybederken, kuzeni Muhittin Özateş ile Fehmi Sarıkaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Etiketler: kaza, terhis


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