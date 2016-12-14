Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2016 yılı Ocak-Kasım ayı Üretim, İhracat ve Satış Değerlendirme Raporunu yayımlandı. Buna göre, 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 8, otomobil üretimi ise yüzde 18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 330 bin adet, otomobil üretimi ise 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam pazar, yüzde 2 oranında artarak 863 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 6 oranında arttı ve 649 bin adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 22 bin adet, otomobil ihracatı ise 659 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar ve Euro bazında yüzde 11 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 16 artarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.