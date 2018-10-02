Otomobil ve hafif ticari araç pazarı dokuz aylık dönemde yüzde 26 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı Ocak Eylül dönemi verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı dokuz aylık dönemde ise 627 bin 343 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,95 oranında azalarak 362 bin 465 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 476 bin 621 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 100 bin 991 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 150 bin 722 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 23 bin 28 adet oldu. 71 bin 352 adet olan 2017 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 67,73 oranında azaldı. 2018 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,06 azaldı ve 17 bin 595 adet oldu. Geçen sene 53 bin 423 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Eylül ayına göre yüzde 69,7 azaldı ve 5 bin 433 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17 bin 929 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 24,1 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 28,0 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 23,3 azalış izlendi. 2018 yılı Eylül ayı sonunda 122 adet elektrikli ve 3 bin 148 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,75 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 147.708 adet ile sahip oldu. Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,33'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,20'ye yükseldi. Bu ay sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,61'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 55,1 pay alan C (199 bin 836 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,8 pay, 184 bin 181 adet) oldu. Eylül ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,48 pay ile Van (69 bin 163 adet), ardından yüzde 12,25 pay ile Kamyonet (12 bin 368 adet), yüzde 10,44 pay ile Pick-up (10 bin 547 adet) ve yüzde 8,83 pay ile Minibüs (8 bin 913 adet) yer aldı.