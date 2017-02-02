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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak'ta arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2017 Yılı Ocak ayında yüzde 8 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocakta arttı

02 Şubat 2017 12:16

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; otomobil pazarı yüzde 10, hafif ticari araç aazarı yüzde 3 arttı. 2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 323 adet oldu. 32 bin 713 adet olan 2016 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 7,98 oranında arttı.

2017 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,98 arttı ve 25 bin 689 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 23 bin 358 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ocak ayına göre yüzde 2,98 arttı ve 9 bin 634 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 9 bin 355 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak ayı itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 10,1 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 18,2 artış yaşanırken, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 31,4 azalış izlendi. 2017 yılı Ocak ayında 1 adet elektrikli ve 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,11 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 9 bin 277 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,98’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,50’ye yükseldi. 2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,08’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,13 pay alan C (13 bin 905 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 46,99 pay, 12 bin 72 adet) oldu.
2017 yılı Ocak ayı itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 66,52 pay ile Van (6 bin 409 adet), ardından yüzde 12,35 pay ile kamyonet (bin 190 adet), yüzde 12,27 pay ile pick-up (bin 182 adet) ve yüzde 8,85 pay ile minibüs (853 adet) yer aldı.
 


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