Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Kasım ayı ’Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Verileri’ni açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı on bir aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,69 artarak 841 bin 808 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı on bir aylık dönemde 811 bin 844 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2016 yılı on bir aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,16 artarak 648 bin 894 adete ulaştı. 2015 yılı aynı dönemde 611 bin 256 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı on bir aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 3,83 oranında azalarak 192 bin 914 adete geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 200 bin 588 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Kasım ayında yüzde 44,6 arttı. 2016 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 122 bin 309 adet oldu. 84 bin 601 adet olan 2015 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 44,57 oranında büyüdü. 2016 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,51 arttı ve 95 bin 783 adet oldu. Geçen sene 62 bin 397 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Kasım ayına göre yüzde 19,46 arttı ve 26 bin 526 adet oldu. Geçen sene 22 bin 204 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Kasım sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 6,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 1,7 artış izlendi. 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 30,6 azalış görüldü. 2016 yılı on bir aylık döneminde 42 adet elektrikli ve 913 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2016 yılı Kasım sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44,97 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 291 bin 825 adet ile sahip oldu. 2016 yılı Kasım sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,12’ye geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,56’ya yükseldi.

2016 yılı Kasım sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,19’u yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 49,57 pay alan C (321 bin 683 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 48,03 pay, 311 bin 658 adet) oldu.

2016 yılı Kasım sonu hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,78 pay ile van (136 bin 551 adet), ardından yüzde 11,64 pay ile kamyonet (22 bin 461 adet), yüzde 8,98 pay ile minibüs (17 bin 332 adet) ve yüzde 8,59 pay ile pick-up (16 bin 570 adet) yer aldı.