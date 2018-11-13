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Otomobil ve iş makinesi nehre düştü

Otomobil ve iş makinesi nehre düştü
Otomobil ve iş makinesi nehre düştü

Rusya’nın Irkutsk kentinde arızalanan otomobil, buz kaplı nehre düştü. Otomobili kurtarmak için gelen iş makinesi de nehrin sularına gömüldü.

Rusya'nın Irkutsk kentinde bir otomobil bölgedeki bir köprüden geçerken arıza yaptı. Yaşanan arıca sonucu otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla Lena Nehri'ne düştü. Kazanın öğrenilmesinden sonra bölgeye kurtarma ekipleri ve bir iş makinesi gönderildi. Gelen iş makinesinin sürücüsü de aracının kontrolünü kaybetti. Yaşanan olay sonucu iş makinesi de nehrin sularına gömüldü. İş makinesinin sürücüsünün son anda araçtan atlayarak kurtulmasına karşın otomobilin sürücüsünün kurtulmayı başaramadığının düşünüldüğü belirtildi. Ekiplerin otomobil sürücüsünün cesedini bulmak için nehirde arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.  

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