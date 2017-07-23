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Otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mezit boğazında meydana gelen kazada, kontrolden çıkıp yağmur suyu kanalına düşerek hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı

23 Temmuz 2017 17:22

Ankara istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Aşkın C. yönetimindeki 16 UAZ 18 plakalı özel otomobil, Rüştiye Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç karayolunun kenarındaki yağmur suyu kanalına düşerek ters durdu. Kaza sırasında sürücü araçtan kanala fırlarken, araçta sıkışan Gökçe Ü. ise olay yerine sevk edilen İnegöl itfaiyesi arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

İki ağır yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor. 

Salih Bakıcı


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