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Otomobil yakıt tankerine çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen yakıt tankerine çarptı. Kazada lüks otomobilde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.


07 Aralık 2016 06:26

Ambulansa alındığı esnada gazetecilere küfür eden şahıs hastaneye kaldırıldı. Kaza, 05.00 sıralarında Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Hasan Muluk Atıl yönetimindeki 34 PU 3694 plakalı lüks otomobil Ortaköy yönüne giderken kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ercan A. yönetimindeki 34 VZ 7707 plakalı yakıt tankerine çarptı. Kazada lüks otomobilde bulunan Hasan Muluk Atıl araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından araç içerisinde sıkışan Atıl’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışmaları sırasında yaralı Atıl’ın uyarılara rağmen araç içerisinde sigara içmeye devam ettiği görüldü. Yaralı vatandaş sedyeyle ambulansa konularak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: beşiktaş trafik kazası, otomobil, yakıt tankeri


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