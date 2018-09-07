Diğer
Kategoriler

Otomobil yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü

Kırıkkale’de takla atan otomobil 30 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü

07 Eylül 2018 17:57

Kaza, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Ceritmüminli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ömer Sakallı, 71 DH 926 plakalı otomobiliyle takla atarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören bir vatandaş ise 112 acil servis sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ömer Sakallı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ferit Pekcan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri aracın içindeki cesedi, halat ve sedye yardımıyla 30 metrelik yükseklikten çıkarttı. Sakallı ve Pekcan’ın cesedi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Hasan Ay 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç