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Otomobil yayalara çarptı: 2 kadın yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı.

Otomobil yayalara çarptı: 2 kadın yaralandı

28 Nisan 2017 20:04
Otomobil yayalara çarptı: 2 kadın yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritten yapay şelale istikametinde 07 LCB 33 plakalı aracıyla seyir halindeki İsmail Mutlu, yaya geçidinde yayaların karşıya geçmeleri için yol verirken, sol taraftan hızla geldiği iddia edilen Mahir A.’nın kullandığı 07 LL 643 plakalı otomobil yaya geçidindeki yayalara çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.
Otomobilin çarpması sonucu asfalta düşerek yaralanan Fatma Özcan (37) ve Bahtiyar Kara (55) ilk müdahale 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Antalya Caddesinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verildiği için uzun araç kuyruğu oluştu.

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, kaza


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