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Otomobil yayaya böyle çarptı!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil yayaya böyle çarptı!

29 Nisan 2017 14:57
Otomobil yayaya böyle çarptı! - Tıkla İzle

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kavuncular Sokak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde bir otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kavuncular Sokak üzerinde bulunan bir işyerinden çıkan N.A.’ya , A.A.’nın yönetimindeki 43 FE 7787 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.A. yaralandı. Yaralı yaya, olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

Tuna İşleyen


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