Diğer
Kategoriler

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı!

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı!

08 Haziran 2018 09:47

Kaza, çevre yolu Battalgazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki S. yönetimindeki 44 LD 675 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.'ye çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede müşahede altına alınan S.K.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Hasan Eryılmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç