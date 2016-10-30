Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Çatalköprü mevkinde Selim Akdin idaresindeki 59 PC 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Akyazı Grup Amirliği ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Selim Akdin ile yolcu olarak bulunan Yasin Bodur'u bulunduğu yerden çıkardı. 112 acil ekipleri iki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akdin ve Bodur'un cenazeleri Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Remzi Şimşek