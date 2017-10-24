Diğer
Kategoriler

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı

24 Ekim 2017 13:48

Kaza Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nizamettin D. İdaresindeki 57 DT 035 plakalı otomobil Zonguldak istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Kübra Nur T.'ye çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Mahalle sakinlerinden Cemal Ceylan aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını, sürücülerin hız yaptığını ve karşıdan karşıya geçmeye korktuklarını belirterek yetkililerin önlem almalarını istedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç