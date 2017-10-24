Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı

Kaza Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nizamettin D. İdaresindeki 57 DT 035 plakalı otomobil Zonguldak istikametine seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Kübra Nur T.'ye çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Cemal Ceylan aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını, sürücülerin hız yaptığını ve karşıdan karşıya geçmeye korktuklarını belirterek yetkililerin önlem almalarını istedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

