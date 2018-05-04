Otomobilde başlayan yangında iki ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesi Erenler Caddesinde bir kurumda çalışan Hilmi Arapkirlioğlu'na ait otomobilde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap evlerin yanına park edilen otomobilden yükselen alevler, iki katlı birbirine bitişik durumda olan iki eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde olan Tuba Arapkirlioğlu canını zor kurtardı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların korku ve panik yaşadığı yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alınabildi. Kendi imkanlarıyla yangından kurtulan hamile olduğu öğrenilen kadını sağlık ekipleri sağlık kontrolünden geçirdi.

Mahalle sakinleri çalışmaları endişe dolu gözlerle izlerken olay yerine gelen Fikret Arapkirlioğlu, evde eşi ve gelinin dışarı çıkmış olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Görme engelli olduğunu ifade eden Arapkirlioğlu, engelli raporuyla indirimli aldıkları otomobilin yanmasından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Evde kiracıyım, eşim evde idi. Bana telefon açtı sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gittiğini söyledi. Daha sonra aradığında evin yandığını söyledi. İtfaiyeye haber vermelerini istedim. Evde hamile olan gelinim vardı. O da kendi imkanlarıyla çıkmış" dedi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.

Nurhan İçmez