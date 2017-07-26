Otomobilde bırakılan çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Adıyaman’da bir kişi Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde 02 FK 725 plakalı otomobilini park etti. Alışveriş için otomobili cadde üzerinde park eden şahıs eşi ile birlikte 3 yaşındaki çocuğunu otomobilde bıraktı. Küçük çocuk susayınca anne su almak için otomobilden indi. Çocuk otomobil içerisinde bulunan anahtarın düğmesine basınca tüm kapılar kilitlendi. Anne otomobilin yanına geldiğinde kapıyı açamadı. Çocuğun düğmeye basması istendi ancak çocuk anlamadığı için kapı açılamadı. Otomobil içerisinde sıcaktan bunalan ve ağlayan çocuğu çıkartmak için aile ve esnaflar seferber oldu. Çevredekiler otomobilin camını ilk önce sandalye ile kırmak istedi. Daha sonra otomobil sahibi otomobilin arka kısmındaki kelebek camını kırarak içerideki anahtarı çocuktan alarak kapıyı açtı.

Ahmet Arslantaş