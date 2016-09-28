Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Mart Sokak'ta park halindeki otomobilin arka koltuğunda bir erkek şahsın hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. 16 LKJ plakalı otomobilde yapılan incelemenin ardından arka koltukta hareketsiz halde yatan 20-25 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden gencin Mardin nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Mehmet Çelik olduğu belirlendi. Çelik'in ailesinin bir gün önce karakola giderek kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Cengiz Gündüz

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