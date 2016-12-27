Kaza, Ergene sınırlarındaki Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Murat A. yönetimindeki 59 PH 072 plakalı otomobil, Marmaracık Mahallesi mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yönlendirme direğine çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekipleri ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı araç içerisinden çıkarmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası araçtan çıkarılabilen Murat A.(23) ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, aracın kurtarıcı ile kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda başka kazaların meydana gelmemesi için yoğun çaba sarf etti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Serdar Şahin