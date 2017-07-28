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Otomobilde unutulan cep telefonu sıcaktan patlayarak aracı yaktı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilde unutulan cep telefonunun patlaması sonucu araçta yangın çıktı.

Otomobilde unutulan cep telefonu sıcaktan patlayarak aracı yaktı

28 Temmuz 2017 15:54

Olay, Kulu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Öksüz kendisine ait 06 EA 7970 plakalı otomobilinin ön kısmında cep telefonunu unuttu. Otomobilde unutulan telefon iddiaya göre aşırı sıcak nedeniyle patlayarak yangına neden oldu. Patlama sesiyle otomobilin başına koşan Mesut Öksüz otomobilini açarak içerisinde yanmaya devam eden telefonunu aracından dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü.
Araç sahibi Öksüz, telefonun patlamasının aşırı sıcaklıktan kaynaklandığını söyledi.

Ömer Keleş 


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