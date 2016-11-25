Otomobillerde uygulanan ÖTV'de değişikliğe gidilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 CC'yi geçmeyenler ile 1600 CC ile 2000 CC arasında olup motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 CC'yi geçmeyen elektrikli araçlarda vergi oranı yüzde 60, diğerlerinde ise yüzde 110 olarak belirlendi. Motor silindir hacmi 2000 CC'yi geçen otomobillerden motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 CC'yi geçmeyen elektrikli araçlarda da yüzde 110 oldu. Motor silindir hacmi 2000 CC'yi geçen diğer otomobillerde uygulanan vergi oranı ise yüzde 160 olarak uygulanacak.

ÖTV oranlarının belirlenmesinde motor silindir hacminin yanı sıra aracın matrahı da belirleyici olacak. Motor silindir hacmi 1600 CC'yi geçmeyip, ÖTV matrahı 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin lirayı aşıp 70 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olacak.

ÖTV, motor silindir hacmi 1600 CC'yi geçen 2000 CC'yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 100 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 100 olarak belirlenecek. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 CC'yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 50 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 50 bin lirayı aşıp 80 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak hesaplanacak. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 ile 2500 CC arasında olanlardan ÖTV matrahı 100 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 100 ÖTV alınacak.

Karar, bugün yürürlüğe girdi. Düne kadar özel tüketim vergisi 1600 CC'ye kadar olan araçlarda yüzde 45, 1600-2000 arası olan araçlarda yüzde 90 ve onun üzerinde olan araçlarda da yüzde 145 olarak uygulanıyordu.

